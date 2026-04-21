Japonya’da özellikle kırsal ve nüfusu azalan bölgelerde, su altyapısına olan bağımlılığı azaltacak yeni bir sistem devreye alındı. WOTA Corp. tarafından geliştirilen bu cihaz, evlerde kullanılan suyu arıtarak tekrar kullanıma sunuyor. Böylece klasik su borularına ihtiyaç büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

2026 yılı itibarıyla Akita ve Ishikawa gibi bölgelerde test edilmeye başlanan sistem, duş, lavabo ve çamaşır makinesinden çıkan 'gri suyu' toplayarak filtreliyor ve yeniden kullanıma kazandırıyor. Cihazın, evde kullanılan suyun yaklaşık yüzde 97’sini geri dönüştürebildiği belirtiliyor.

Sistem, gelişmiş filtreleme membranları ve kimyasal dezenfeksiyon yöntemleri kullanarak suyu güvenli hale getiriyor. Elde edilen su, Japonya’nın içme suyu standartlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü kriterlerini de karşılayacak seviyeye ulaşıyor.

Bu teknoloji, özellikle eskiyen altyapı sorunlarına çözüm olarak görülüyor. Japonya’da su borularının yenilenmesi oldukça maliyetli hale gelirken, bazı bölgelerde nüfusun azalması bu yatırımları sürdürülemez kılıyor. Bu nedenle merkezi sistemler yerine 'yerinde su üretimi' fikri giderek daha fazla önem kazanıyor.

Yeni sistemin bir diğer avantajı ise afet durumlarında sağladığı bağımsızlık. Deprem gibi felaketlerde su altyapısının zarar görmesi durumunda bile bu cihazlar sayesinde evler kendi su ihtiyacını karşılamaya devam edebiliyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji henüz test aşamasında olsa da, gelecekte şehir planlamasında büyük değişimlere yol açabilir. Geleneksel su şebekelerine alternatif olarak geliştirilen bu sistem, hem maliyetleri düşürmeyi hem de su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyor.