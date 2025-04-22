İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ilişkin kaleme aldığı yazıda enflasyonla mücadelenin sorumluluğunun tek başına merkez bankasına çıkarılamayacağına dikkat çekti. Eğilmez, ülkedeki hukuk ve demokrasi sorunu çözülmeden ekonomide işlerin yolunda gitmeyeceğini anlattı. Aynı zamanda bankaların kredi faizlerinin TCMB’nin son toplantısında yüzde 46’ya çektiği politika faizini aştığına da değindi. Eğilmez, şu ifadeleri kullandı: “Bir ülkede eğer hukukun tarafsızlığı ve üstünlüğü, güçler ayrımı dengesine bağlı demokrasi, liyakate dayalı görevlendirmeler gibi temel meselelerde sorunlar büyük değilse o ülkede enflasyonla mücadeledeki başarı ya da başarısızlık merkez bankasına aittir. Buna karşılık ekonomide bu değindiğimiz sorunlar varsa enflasyonla mücadelenin sorumluluğu tek başına merkez bankasına çıkarılamaz.”

YAPISAL ÇÖZÜM ŞART

Mahfi Eğilmez, hukuk ve demokrasideki aksaklıkları yüksek enflasyonun merkezine koyarken ekonomideki kötü gidişatın ancak ve öncelikli olarak yapısal sorunların çözülmesiyle mümkün olacağını vurguladı. “Bizim gibi ülkelerde geçerli olabilecek söz şudur” tabirini kullanan Eğilmez’in yazısında bu cümleler dikkat çekti: “Hukukun tarafsızlığı ve üstünlüğü, güçler ayrımına dayalı demokrasinin işletilmesi ve liyakate dayalı görevlendirmeler gibi yapısal sorunlarını çözememiş hatta büyütmüş olan ekonomilerde enflasyon dahil bütün ekonomik sorunlar o yapısal sorunların sonucu olarak ortaya çıkar.”

Faiz oranı %49’a kadar dayandı

Mahfi Eğilmez, TCMB’nin 18 Nisan Cuma günü bankalara kullandırdığı fon miktarı 885 milyar TL’yi aştığını, bu fonlamaya uygulanan ortalama faiz oranın da yüzde 47.97 olduğunu belirtti. Eğilmez, “TCMB’nin politika faizi yüzde 46 olmakla birlikte bankaların TCMB’den ortalama borçlanma maliyeti (AOFM) politika faizinden (HRF) daha yüksek bir düzeyde oluştuğu için bankaların kredi faizleri de yükseliyor” ifadelerini kullandı. Hatta faiz oranları bu bandı da aşarak yüzde 49’a dayandı.