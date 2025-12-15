Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra Rüya Gibi dizisinin kadrosuna katılan Şebnem Bozoklu, konuk olduğu İbrahim Selim’le Bu Gece programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KÜFÜRÜ BEĞENİP DİZİYE KATILMIŞ

Bozoklu, diziyi kabul etme nedeninin alışılmışın dışında olduğunu belirterek, ilk bölümlerde geçen bir küfürlü repliğin kendisini çok etkilediğini söyledi. Oyuncu, Ahsen Eroğlu’nun hayat verdiği Çiğdem karakterinin bir sahnede söylediği, “Seni müjdeleyen leyleklerin yol haritasını s…” şeklindeki repliği duyduğunda senaryoya hayran kaldığını dile getirdi.

Bu repliğin, senaristin kalemine duyduğu güveni artırdığını belirten Bozoklu, “Bunu yazan kişi gerçekten işini çok iyi biliyor dedim ve projeye dahil olmak istedim” sözleriyle stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Rüya Gibi dizisinin senaryo ekibinde Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen yer alırken, Bozoklu’nun bu itirafı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.