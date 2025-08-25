Son olarak 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu 46 yaşına bastı. Oyuncu, önceki akşam doğum gününü arkadaşlarıyla teknede kutladı.

Partide Enis Arıkan, Hazal Kaya, Sıla Türkoğlu-Ata Ayyıldız çifti, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer aldı.

"BUNUN TRAVMASINI ATLATMAM ZAMAN ALACAK"

Kutlamadan kareleri Instagram'da paylaşan Enis Arıkan, ""İyi ki doğdun güzelim benim. Bu arada Sıla Türkoğlu ile Şebnem'e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam zaman alacak" notunu düştü.

Enis Arıkan, Bozoklu'nun çilekler ve fotoğraflarla bezeli pastasını üflerken çektiği videoyu da "Çok seviyorum. Öyle böyle değil" diyerek yayınladı.