Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi. Savcı esas hakkındaki mütalaasında yaklaşık 2 saat boyunca, Erzan’ın müştekileri yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eylemleri okudu. Duruşma savcısı; sanık Seçil Erzan’ın Fatih Terim yönünden “güveni kötüye kullanma” suçundan, mağdurlar yönünden ise “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ceza almasını, “zincirleme suç hükümlerinin” uygulanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanıklar eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu için ise beraat talep etti.

ERZAN DURUŞMADA AĞLADI

Seçil Erzan, savcının mütalaasını önündeki kağıtlara not alarak ve ara ara gözyaşlarını eliyle silerek dinledi.

DURUŞMA 1 ARALIK'A ERTELENDİ

Seçil Erzan’ın tutukluluk hali devam etmesine karar verildi. Seçil Erzan ve dava kapsamında yargılanan sanıklar, duruşma savcısının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma, 1 Aralık’a ertelendi.

BES PARASINA DA TEDBİR KONULDU

Seçil Erzan’ın bireysek emeklilik sisteminde biriken parası mahkeme kararıyla müsadere edildi, tedbir konuldu.

358 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.