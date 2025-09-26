Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki konser iddiaları bir yıldır konuşuluyordu, ancak dosya bir anda iki gün önce ortaya çıktı, 13 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta içinde, Gündemar Araştırma şirketinin ağustos ayı anketi yayınlandı ve bu ankette, Erdoğan karşısında cumhurbaşkanlığı seçimine girecek her CHP’li aday - Yavaş, İmamoğlu, Özel- Erdoğan’ı yeniyordu. Ancak en büyük farkı Mansur Yavaş atıyordu. Ankete göre Özel ve Erdoğan’ın aday olarak girmesi halinde Özel yüzde 51.54, Erdoğan ise yüzde 48.46 oy alıyor. Yavaş ve Erdoğan’ın aday oldukları seçimde Yavaş yüzde 58.78, Erdoğan yüzde 41.22 oy alıyor. Aradaki oy farkı 17.5’u buluyor. Seçimlerin İmamoğlu ve Erdoğan arasında geçmesi halinde de İmamoğlu yüzde 55.29, Erdoğan ise yüzde 44.71 oranında oy alıyor.

GÜNDEMAR Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat 20-26 Ağustos tarihlerinde yaptıkları “Türkiye Gündemi” araştırmasını 60 ilde ve toplam 2225 kişi ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

HEDEFE KONULMASI BUNDAN

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, ABB’ye konser operasyonunda amacın Mansur Yavaş’a ve CHP’ye zarar vermek olduğunu söyledi. Yavaş’ın anketlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçtiğine işaret eden Özel, “İmamoğlu’nun aday olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday” dedi. Evrensel’in sorularını yanıtlayan Özgür Özel, şöyle dedi:

“Melih Gökçek’in duyurduğu bir operasyon olduktan sonra, bunun bir hukuki operasyon olmadığı ortada. İmamoğlu, Erdoğan’ı yenme suçunu üç kez üst üste işledi diye ve bir kez daha niyeti var diye içeri atıldığına göre; Mansur Yavaş’ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada. Ama insanlar İstanbul’da da Ankara’da da yargının siyasete alet edilmesini doğru bulmuyor. Önümüzde bir araştırma var: Dört kişiden sadece biri bu süreçlerin hukuki olduğuna inanıyor.”