Figen ÖZTÜRK / KORKUSUZ

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Eski Daire Başkanı Cemil Acar’ın mal varlığıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

1998’te Ulaştırma Bakanlığı’na sıradan bir memur olarak giren Acar, 2024’te müthiş bir servetle emekli oldu.

Çok sayıda gayrimenkul edinen, fabrika alan, yüklü banka hesapları bulunan Mehmet Cemil Acar, 31 Aralık 2021 tarihinde eski eşi Çağla Acar’a “Doğum günü hediyesi” açıklamasıyla 139 bin dolar gönderdi.

Ancak savcılık kadının doğum gününün 8 Temmuz olduğunu belirledi. Bir bürokratın nasıl böyle zenginleştiği merak edilirken, Ulaştırma ve Maliye bakanlıklarının bu durumu nasıl atladığı da eleştiri konusu oldu.

Gözaltına alınırken evinden 26 kilogram altın çıkan Acar’la ilgili konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bir daire başkanı böyle büyük servet ediniyorsa daha üst düzey bürokratlar kim bilir neler yapıyordur. İşin ucu kime uzanıyorsa ortaya çıkarılsın” dedi. “Bir bürokrat nasıl olur da bu denli büyük servete erişir sorusunu hepimiz soruyoruz’’ ifadesini kullanan Tahtasız, “Bu şahıs bu serveti hangi yolla edindi? Kurumda çalışırken yolsuzlukla edindiyse kimlerle işbirliği yaptı? O dönemdeki bütün bürokratlar sorgulanmalı” diye konuştu.