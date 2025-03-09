ORC Araştırma, 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen ve 3 bin 390 katılımcının yer aldığı anketin sonuçlarını açıkladı. “Bu pazar genel seçim olsa” sorusuna verilen yanıtlar, siyasi arenada dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

CHP Birinci Sırada, AKP İkinci

Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 29.3 oy oranıyla birinci parti olarak öne çıkarken, AKP yüzde 28.9 ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada ise MHP yüzde 8.3 oy oranıyla bulunuyor.

DEM Parti Dördüncü, Zafer ve YRP Yarışta

Listeye bakıldığında, DEM Parti yüzde 7.8 ile dördüncü sırada yer alıyor. Zafer Partisi yüzde 5.0, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4.9 oy alarak yakın bir rekabet sergiliyor.

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4.5 olarak belirlenirken, Gelecek Partisi yüzde 2.2, BBP yüzde 1.9, YMP yüzde 1.6, TİP yüzde 1.5, A Partisi yüzde 1.3 ve DEVA Partisi yüzde 1.2 seviyesinde seyrediyor.

Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1.6 olarak kaydedildi.

Siyasi Denge Değişiyor mu?

Anket sonuçları, Türkiye’de siyasi partiler arasındaki rekabetin giderek arttığını ve seçim dengelerinin değişebileceğini gösteriyor. Özellikle CHP’nin birinci sıraya yükselmesi, siyasi kulislerde dikkatle takip edilirken, AKP’nin hemen ardından gelmesi yarışın ne kadar yakın olduğunu ortaya koyuyor.