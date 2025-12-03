31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Konya’nın Çumra ilçesinde yüzde 43.18 oy alarak Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) belediye başkanı seçilen Mehmet Aydın, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamıştı.



Yaklaşık 9 ay yoluna bağımsız şekilde devam eden Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın AKP’li yetkililerle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve AKP’ye katılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Aydın’a parti rozetini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugün yapılacak grup toplantısında takacak.



HEPSİNİ KAYBETTİ



Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. YRP’den seçilen başkanların tamamı AKP’ye geçmiş oldu.



CHP'li Seydişehir ve İYİ Partili Ahırlı belediye başkanları da AKP'ye katılmıştı. AKP 31 Mart'ta Konya'da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. Son transferlerle AKP'nin kentteki ilçe belediye sayısı 24'e yükseldi.



- Necati Koç - Sarayönü (YRP)

- Fatih Orhan - Altınekin Belediyesi (YRP)

- Mesut Mertcan - Emirgazi Belediyesi (YRP)

- Ali Öztoklu - Doğanhisar (YRP)

- Mehmet Ali Yılmaz - Yalıhüyük Belediyesi (YRP)

- Mehmet Aydın - Çumra (YRP)

- Hasan Ustaoğlu - Seydişehir Belediyesi (CHP)

- Ali Üzlük - Ahırlı Belediyesi (İYİ Parti)







