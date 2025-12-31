İktidar, işçi, memur ve emekliyi seçimden seçime hatırlıyor. Genel seçim yapılan dönemlerde kesenin ağzını sonuna kadar açıp maaşlara sürpriz zamlar yapan iktidar, seçim olmayan yıllarda ise iğneden ipliğe her şeye zam yağdırıp verdiği maaş zamlarını fazlasıyla geri alıyor.

İLK SINAV 2004

SÖZCÜ, AKP iktidarı döneminde asgari ücret, işçi, memur ve emeklilere yapılan zamların seçimli ve seçimsiz dönemlerdeki politika değişimini teknik bir çalışmayla ortaya koydu. Veriler, iktidarın seçim yıllarında, emekçi ve emeklilere görece yüksek oranlı zamlar yaparak oy almaya çalıştığını, seçimsiz yıllarda ise zamların belirgin şekilde düşürüldüğünü gösterdi. Milyonların göz ardı edildiği seçimsiz yıllar, yüksek vergi artışları ve yüksek kamu zamlarıyla da dikkat çekti. İktidar ilk seçim zammını, aynı zamanda ilk seçim sınavını verdiği 2004 yerel seçimlerinde uyguladı. 2003 yıl sonu enflasyonu yüzde 18.4 olmasına rağmen Mart 2004 seçimleri düşünülerek

işçi emeklisine yüzde 20.7, memur ve memur emeklisine yüzde 14.4 ve asgari ücrete yüzde 40 zam yaptı. İşçi 2023’te yüzde 107, emekli 2024’te yüzde 86 zam aldı.

AKP bu seçimden yüzde 41.67 oyla birinci parti çıktı. 2006’da seçim yoktu, o yıl hem memur, hem emekli hem de asgari ücretliye enflasyonun altında zam yapıldı. 2007 genel seçimlerinde emekli ve emekçiler tekrar hatırlandı, enflasyonun üzerinde zamlar dağıtıldı. Benzer uygulama 2009, 2014, 2019 ve 2023 yerel seçimleri ile 2011, 2015, 2018, 2023 genel seçimleri ve aralarda yapılan erken seçim, referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi seçim dönemlerinde de aynı şekilde yaşandı.

Seyyanen zamlar, kadrolar, EYT’ler

AKP iktidarının politikası sandığa gidilen ve gidilmeyen zaman olarak ikiye ayrılıyor. Örneğin, 2015’te erken seçim nedeniyle 3 ayrı zam yapılırken 2018’de 900 bin taşeron kamuda kadroya alındı. Aynı yıl emekliye ilk kez bayram ikramiyesi verildi. 2023 seçimlerinde EYT çıkarıldı, kamu işçisinin toplu sözleşmesi öne çekilip sürpriz zam yapıldı. Memura zamma ilave 8 bin lira seyyanen zam yapıldı.