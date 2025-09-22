Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 732 üye oy kullandı. Bunlardan 24 bin 393’ü geçerli sayıldı. Yapılan sayımın ardından Sadettin Saran, 12 bin 325 oyla başkanlığa seçildi. Eski başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Ali Koç’tan İtiraz Gelmedi

Seçim sonrasında, Ali Koç ve yönetiminin sonuçlara itiraz edeceği öne sürülmüştü. Ancak iddiaların aksine Koç ve ekibi, itiraz için tanınan süre olan 17.00’ye kadar herhangi bir başvuruda bulunmadı. Böylece Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, resmi olarak göreve başlamış oldu.