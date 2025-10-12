Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, “Türkiye’nin Milliyetçilik Haritası” başlıklı yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı. 25-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin 17 kişiyle yapılan araştırma, milliyetçilik algısının güncel yansımalarını ve seçmen davranışlarını mercek altına aldı.

Seçmenin Ezici Çoğunluğu Demokrasiye Sahip Çıkıyor

Katılımcılara yöneltilen “Demokrasiyi ülkemiz için olmazsa olmaz olarak görüyor musunuz?” sorusuna, yüzde 84,3 oranında “Evet” yanıtı verildi.

Partilere göre dağılımda ise benzer bir tablo ortaya çıktı:

AKP seçmenlerinin yüzde 83,4’ü,

CHP seçmenlerinin yüzde 86,4’ü,

Türk milliyetçilerinin yüzde 87,8’i,

Atatürkçülerin yüzde 88,3’ü,

Muhafazakârların yüzde 77,9’u,

demokrasiyi “vazgeçilmez bir değer” olarak gördüğünü belirtti.

Seçmenin Gözü Ekonomide

Araştırmada seçmenlere, “Hangi partiye oy vereceğinizi nasıl belirliyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Yanıtlar, ekonominin siyasi tercihlerin merkezinde yer aldığını açıkça ortaya koydu.

Katılımcıların yanıt dağılımı şöyle oldu:

Yüzde 38,4: Ekonomiyi kimin daha iyi yöneteceğine bakarım

Yüzde 21,5: Liderin kim olduğuna bakarım

Yüzde 18: Siyasi ideolojime en yakın partiye oy veririm

Laiklik ve Demokrasi Ortak Payda

Rapor, seçmenlerin geniş bir kesiminin laiklik ve demokrasi konusunda ortak bir duyarlılığa sahip olduğunu vurguladı. Bulgular, Türkiye toplumunun siyasi kimliklerinden bağımsız olarak demokratik değerlere sıkı sıkıya bağlı kaldığını gösteriyor.