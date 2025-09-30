AREA Araştırma 24-30 Eylül tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette "bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna gelen cevaplara göre birinci parti CHP, ikinci parti AKP, üçüncü parti DEM, dördüncü parti MHP, beşinci parti ise İYİ Parti oldu.

Kararsızlar dağıtılınca CHP ile AKP arasında yüzde 2'lik bir fark olduğu görüldü.

SEÇMENDEN MHP'YE 'İTTİFAKSIZ SİYASET' MESAJI

Ankette katılımcılara yöneltilen dikkat çekici sorulardan biri ise "Sizce MHP nasıl siyaset yapmalıdır?" oldu. Katılımcıların yüzde 41'i ittifaksız siyaset yapmalı cevabını verirken, yüzde 7'si ise CHP' ile siyaset yapmasının uygun olduğunu söyledi. Ankete katılanların sadece yüzde 35'i MHP'nin Cumhur İttifakı ile devam etmesi gerektiğini söyledi.



26 ŞEHİRDEN 2 BİN KİŞİYE SORULDU

Söz konusu anket NUTS 2 bölgeleme sistemine göre hazırlandı. Anket, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Gaziantep, Van, Şanlıurfa ve Mardin'de kır-kent ayrımı gözetilerek 2 bin kişi ile yapıldı.