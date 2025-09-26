Şarkıcı Seda Önder 2016 yılında Türkiye'nin önde gelen saat markalarından birinin genç veliahtı olan iş insanı İhsan Sapan ile dünyaevine girdi.

İki çocuk annesi olan Önder, son yıllarda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla lüks hayatını gözler önüne seren bir influencer haline gedi.

"AĞIR MADDELERLE ÖNÜME GELDİ"

Seda Önder dün akşam ise Instagram'da yayınladığı uzun yazıyla 9 yıllık eşinden boşanmak istediğini duyurdu. Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayından bu yana ayrı olduğum evliliğimle ilgili, anlaşmalı boşanma sürecinde beklediğim uzlaşı maalesef geri dönüşü olmayan, ağır ve kabul edilemez maddelerle önüme geldi."

"Her ne kadar kusurlu olmayan taraf ben olsam da, dayatılan bu şartlara boyun eğmeyeceğim. Çünkü bu süreç yalnızca bir imza meselesi değil; insanın onurunu, emeğini ve hayatını ilgilendiriyor."

"BOŞANMAK İSTİYORUM"

"Benim için bu evliliğin artık geri dönüşü yok. Hayatımı korku, baskı veya haksız şartlarla şekillendirmeyi kabul etmiyorum. Kararlı duruşumun, adalet ve hakkaniyetin en büyük savunucusu olduğuna inanıyorum."

"Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Gücümü, doğru olanı savunmaktan alıyorum ve istemediğim bu evlilikte zorbalık, tehdit ve korkuyla devam etmeyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum. Boşanmak istiyorum."