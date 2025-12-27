Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, dün akşam eşi Çağlar Ökten'in sahne aldığı mekanda konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çift, ayaküstü sohbet sırasında yöneltilen soruları yanıtladı.

Gazetecilerin filmle ilgili sorusuna samimi bir cevap veren Seda Sayan, "Eğer hayatım sinemaya uyarlanırsa beni gelin adayım İlayda Alişan canlandırsın isterim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşımı beraberinde getirdi.

İLK KEZ AYNI PROGRAMDA YER ALDILAR

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz ay oğlu Oğulcan Enginin yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İlayda Alişan’ı sunduğu televizyon programında konuk etmişti. Bu buluşma, Sayan ile Alişan’ın ilk kez aynı programda yer alması açısından da dikkat çekmişti.

Program sırasında Seda Sayan’ın, "Bana hep çok müdahaleci ve zor bir kayınvalide olacağımı söylüyorlar" şeklindeki sözlerine İlayda Alişan karşı çıkarak, "Bence hiç öyle değilsiniz" yanıtını vermişti.