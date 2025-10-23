Sadettin Saran Fenerbahçe'ye başkan olunca, başta özel hayatı olmak üzere, iğneden ipliğe bütün geçmişi ortaya atılıyor sosyal medyada.

"YAKIŞIKLI ADAM"

Son olarak Seda Sayan, Sadettin Saran ile ilk tanışmasını anlattı ve şunları söyledi:

"Sadettin Saran ile tanıştığımda Hülya Avşar ile beraberdi. Emral abla, Hülya'nın annesi vefat ettiğinde eve gittim. Baktım Sadettin Bey orada, hakikaten yakışıklı adam. Hülya'ya 'Bacım çok yakışıklı adam. Allah sana bağışlasın' dedim ama ayrıldılar."

"ŞUTU YİYEN BEN OLDUM" DEMİŞTİ

Sadettin Saran ve Hülya Avşar 2006'da başlayan ve 2010'a kadar süren ilişki boyunca sık sık objektiflere poz vermişti.

Avşar, ilişkiden yıllar sonra yaptığı bir açıklamada Sadettin Saran için "Bu sefer beni terk ettiler, şutu yiyen ben oldum" itirafında bulunmuştu.