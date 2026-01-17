Televizyon dünyasının "Sultan"ı olarak anılan Seda Sayan’ın, hayatının beyazperdeye taşınması durumunda kendisini canlandırmasını istediği isim olan müstakbel gelini İlayda Alişan'dan yeşil ışık geldi.

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Sayan'ın geçmişte dile getirdiği, "Hayatım film olursa beni gelinim İlayda Alişan oynasın" şeklindeki isteği, İlayda Alişan tarafından memnuniyetle karşılandı. Bebek’te objektiflere yansıyan Alişan, bu özel teklife sıcak baktığını söyledi.

"KEŞKE ONUN HAYATINI OYNASAM"

Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam yemeği çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alişan, müstakbel kayınvalidesinin kendisine olan güveninden onur duyduğunu belirtti. Güzel oyuncu, Seda Sayan’ın hayat hikayesinde başrolü üstlenme fikriyle ilgili şunları söyledi:

"Ben de çok isterim. Keşke onun hayatını oynasam, bu benim için harika bir deneyim olur."

EVLİLİK SORULARINA SESSİZ KALDI

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir istikrarlı bir birliktelik sürdüren İlayda Alişan, magazin gündeminden düşmeyen "evlilik" sorularına ise her zamanki sessiz kaldı. Tebessüm ederek soruları geçiştiren Alişan, "Henüz belli değil, bunlar için çok erken" dedi.