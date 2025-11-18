Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan iki yıldır aşk yaşıyor. Seda Sayan geçen günlerde ikiliye desteğini açıklamıştı. "Ben kız tarafıyım" diyen Sayan, "Bu yaz düğün görür müyüz?" sorusuna "Ben İlayda'nın yerinde olsam hemen evlenirim. Ne gezip duruyorsun elalemin adamıyla" yanıtını vermişti.

Seda Sayan sunuculuğunu üstlendiği programda ilk kez müstakbel gelini İlayda Alişan'ı ağırladı. İkilinin sohbeti sosyal medyada çok konuşuldu.

"Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" diyen Seda Sayan'a İlayda Alişan "Hiç öyle değilsiniz bence" diyerek karşı çıktı.

"HER ŞEYE ŞAHİDİM"

Oğluna karışmadığını vurgulayan Seda Sayan'ı İlayda Alişan da sözleriyle destekledi: "Oğulcan'dan ben hiç öyle bir şey duymadım. Arkadaş gibisiniz. Reels atıyorsunuz birbirinize, fikir alıyorsunuz. Ben hepsine şahidim."

Seda Sayan, oğlu ve müstakbel gelinin birlikte yer aldığı karelere "Fotoğraflarınız çok güzel" yorumunu yaparken, Alişan ise "Görünce fotoğrafları Oğulcan'ı özledim şimdi" dedi.

İmajını yenileyen ve saçlarını sarıya boyatan İlayda Alişan'ı Seda Sayan'a benzetmişlerdi. Genç oyuncu, "Seda Hanım'a benzetilmek benim için gururdur" demişti.