Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, yıllardır şarkıcılığı, sunuculuğu bir arada yürüten bir isim. Yaptığı açıklamalar, estetikler ve evlilikleriyle de adından sık sık söz ettiriyor.

Tam yedi kez nikâh masasına oturan Sayan, son olarak kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'e 2022 yılında evlenerek "Yedinci seferde tamam" demişti.

Ünlü isim bu kez sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı sabah rutini açıklamasıyla gündeme gedldi.

"BİR HAFTADA 5 KİLO ALABİLİYORUM"

Sayan'ın bu haftaki konuğu olan oyuncu Enis Arıkan "Evimin arka sokağında spora yazıldım. Bir yıldır ilk defa düzenli bir şekilde gidiyorum. Kardiyo falan yapıyorum, hocayla çalışıyorum. Ama yemeğe o kadar düşkünüm ki bir haftada 5 kilo alabiliyorum. Sinirimi çok bozuyor dedi.

Seda Sayan da bu sözlerin üzerine kendi günlük beslenme rutinini paylaştı. Sayan, güne bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su, sade kahve ile başladığını söyledi ve program öncesi sadece iki adet tuzlu kurabiye yediğini belirtti.

Bunun üzerine Arıkan tepkisini gizleyemedi. "Bunlar yemek değil" diyerek karşılık verdi.

Sayan ise beslenme alışkanlıklarıyla ilgili konuşmaya devam ederek, "Biz pilav yiyeceksek yanına başka bir şey koymayız. Diyelim ki patlıcan yemeği yaptın, yanına pilav yeme be kardeşim" dedi. Arıkan'ın bu sözlere cevabı ise "Pilavsız patlıcan mı olur bacım?" oldu.