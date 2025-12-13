'Erdal ile Ece', 'Sustalı Ceylan', 'Kanatsız Kuşlar' ve 'Aşkın Kıyameti' gibi yapımlarda yer alan Seda Türkmen 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu.

Geçen yıl hayatını kaybeden yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile aşk yaşayan Türkmen, bir an önce anne olmak istediğini söyledi.

38 yaşındaki oyuncu "Bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor. AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35-37' demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor" dedi.