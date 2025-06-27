İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay Sedat Peker'in kırmızı bültenin kaldırılması talebini reddettiğini duyurmuştu. Bu kararla birlikte Peker’in Türkiye’ye dönüşünün de önü kapanmıştı.

Ancak Peker, 54. yaş günü kutlamalarında 'Dönüş' mesajı verdi.

Eşi ve çocuklarıyla doğum gününü kutlayan Sedat Peker, sözleri Hakkı Yalçın'a ait "Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak" şarkısını çaldırdı.

Peker'in oğlu Boğaçhan Talha Peker, babasının doğum gününde çekilen fotoğrafları Instagram hesabında "Tüm dostların ve sevenlerin için dönüşün muhteşem olacak" notuyla paylaştı.

Peker'in eşi Özge Peker ise, "Mutluluğu en çok hak eden güzel kalplim, sen iyi ki doğmuşsun be... Ne yapardım ben sensiz!" yorumunu yaptı.

Sedat Peker kendisi için güllerden hazırlanan platformda hava fişek gösterisini izledi.

Ailesiyle bozkurt işareti yaparak kameralara poz verdi.

Peker'e doğum günü pastası 'Godfather' fiminin müziği eşliğinde ikram edildi.