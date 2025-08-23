İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Minguzzi ailesinin avukatlığını Ersan Barkın'ın üstleneceği öğrenildi.

Ersan Barkın'la fotoğrafını paylaşan Yasemin Minguzzi, "Oğlumuz Mattia Ahmet'in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın beye bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Sedat Peker'in de avukatı olarak bilinen Barkın da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" ifadelerine yer verdi.