Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen, açılışını Holywood yıldızı Nicole Kidman’ın yaptığı ultra lüks otelin otelin yeniden faaliyete geçmesi için işletmeci tarafından başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, belirtilen eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Paramount Otel ismi Türkiye’nin gündemine suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaları sonrası girmişti. Peker, otele çöküldüğünü iddia etmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu’nun otele çökülmesi sürecinde kritik rol oynadığı iddia edilmişti.

Otel Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de yakalanmasının ardından 2023 yılında Şaban Kayıkçı’ya geçmişti. Daha sonra ise mühürlenmişti.Peker 'çökülen otel'de gazeteci, siyasiler ve bazı devlet görevlilerin ağırlandığını öne sürmüştü.

İSİM VE İŞLETMECİ DEFALARCA DEĞİŞTİ

2014 yılında Golden Savoy ismiyle hizmete giren ve mimarisiyle dikkat çeken otelin adı ve işletmecisi yıllar içinde birçok kez değişti.

13 Mayıs 2017 tarihinde ise Holywood yıldızı Nicole Kidman’ın açılışını yaptığı THE BODRUM by Paramount Hotels & Resorts Oteli, Golden Savoy, Jumeirah, Paramount ve Be Premium isimleriyle faaliyet gösterdi.

Otel son olarak 2025 yılında “The Plaza Bodrum” adıyla turizme kapılarını açmıştı.

MAHKEME “ÇED GEREKLİDİR” DEDİ

Bir dönem Sezgin Baran Korkmaz tarafından işletilen tesiste büyütme ve ilave imalatlar yapıldı.

Bu işlemlerle ilgili İl Müdürlüğü tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararına Muğla Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Konunun yargıya taşınmasıyla Muğla 1. İdare Mahkemesi “ÇED gereklidir” kararını verdi.

EKSİKLİKLER GİDERİLMEYİNCE SÜREÇ İPTAL EDİLDİ

Mahkeme kararı sonrası başlatılan ÇED sürecinde, istenen eksikliklerin tamamlanmaması üzerine Bakanlık süreci iptal etti.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Kararın ardından gecelik fiyatları 1.000 – 30 bin avro arasında değişen otel mühürlendi.

YENİ İŞLETMECİ ÇED İÇİN YENİDEN BAŞVURDU

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 49 yıllığına tahsisli yaklaşık 101 dönümlük alanda bulunan tesisin geleceği merak edilirken, yeni işletmeci Unico Sigorta A.Ş. Mart ayında yeniden ÇED süreci başlattı.

ODA SAYISI DÜŞÜRÜLECEK, İZİNSİZ YAPILAR KALDIRILACAK

Hazırlanan plan doğrultusunda 315’e çıkarılan oda sayısının 243’e düşürülmesi, yapı kayıt belgesi iptal edilen otopark ve iskelelerin kaldırılması, sahildeki 19 adet “Maldiv ünitesi” olarak bilinen locaların sökülmesi

öngörüldü.

EKSİKLİKLER TAMAMLANMAYINCA BAKANLIK SÜRECİ İPTAL ETTİ

Bakanlık, ÇED süreci kapsamında eksikliklerin 6 ay içinde tamamlanmasını istedi. Ancak sürenin dolmasına rağmen gerekli düzenlemeler yapılmayınca, ÇED süreci Bakanlık tarafından iptal edildi.