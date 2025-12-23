İktidar asgari ücreti yüzde 25 zamla 27 bin 630 TL seviyesinde tutmayı amaçlıyor. Ancak asgari ücretin 27 bin-28 bin civarında belirlenmesi halinde milyonlarca özel sektör çalışanı 2026 yılına açlık sınırının en az 2 bin 800 lira altında bir ücretle başlayacak. Asgari ücrete bu yılki seviyeye uygun şekilde açlık sınırıyla orantılı bir ‘sefalet’ zammı yapılması halinde bile zam oranının en az yüzde 45, ücretin de 32 bin 67 lira yapılması gerekiyor. İktidarın kolay kolay olumlu bakmayacağı böyle bir asgari ücret bile kısa süre içinde yine açlık sınırının altında kalacak.

FARK %7.5’ti

Asgari ücret geçen yıl bu günlerde 22 bin 104 lira ilan edildiğinde Türk-İş’in 2024 Kasım sonu için hesapladığı açlık sınırı 20 bin 561 liraydı. Asgari ücret, açlık sınırından bin 543 lira daha yüksekti ve asgari ücretle açlık sınırı arasında yüzde 7.5 oranında çalışanlar lehine fark oluşmuştu. Türk-İş, Kasım 2025’te açlık sınırını 29 bin 828 lira hesapladı. Bu yıl da asgari ücretin açlık sınırının yüzde 7.5 üzerinde belirlenmesi halinde asgarinin 32 bin 65 liraya çıkarılması gerekiyor. Ancak iktidar 2026’nın asgari ücretini direkt açlık sınırının altında başlatmayı planlıyor. Çalışanların haline acıyıp asgari ücreti geçen yılki seviyeye eşitlemek için 32 bin 67 lira yapsa dahi enflasyon karşısında erime durmayacak ve asgari ücret en geç nisan ayında açlık ve sefalet seviyesine yeniden düşecek. Bu da 32 bin 67 liralık asgari ücretin dahi milyonlarca çalışana sadece birkaç ay nefes aldıracağını gösteriyor.

Asgari ücret bu hafta netleşiyor

2026 yılı asgari ücretini belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk 2 toplantısını işçi temsilcisi olmadan yapmak zorunda kaldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın bu hafta yapılacak ve rakamın ilan edileceği 3’üncü toplantıya da katılmama kararı aldığı öğrenildi. Devlet ile işveren tarafından belirlenecek asgari ücretin ise 27-28 bin lira arasında bir seviyede tutulması bekleniyor. Aralık sonu itibarıyla açlık sınırının 30 bin 424 lira civarına çıkacağı, asgari ücretlinin yıla 2 bin 800 lira ekside başlayacağı tahmin ediliyor.