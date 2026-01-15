Açlık sınırının da altında kalan emekli maaşlarında en düşük seviyenin asgari ücret seviyesine çıkarılabilmesi için hem Meclis’te hem de sokakta süren maratonda kritik bir eşiğe gelindi. Muhalefet bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması için önerge verecek.

KÖLELİK DÜZEYİNDE

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören torba kanun teklifinin görüşüleceği toplantıya, emeklilerle ilgili konfederasyon ve derneklerin başkanlarının da katılması bekleniyor. En düşük emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen ve Genel Kurul’da nöbete başlayan CHP’li vekillerin komisyonda eylemlerine devam edeceği açıklanırken, Manisa Soma’da sokağa çıkan emekliler de “Maaşlar yetmiyor, insanca yaşamak istiyoruz” dedi.

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan CHP Antalya Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cavit Arı maaşlarla ilgili alınacak kararların 5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini kaydederek, “Maaş artış oranları da yükseltilmeli. Bunun için komisyonda önergeler vereceğiz. 16 milyon emekli var ve düşük artışlar nedeniyle mağdur oldular. Kimse kölelik düzeyinde aylık almayı hak etmiyor” dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri emekli aylıklarının yetersizliğini Soma’da protesto etti. Sendika adına konuşan Tufan Günay, emekliler için 2021 yılından sonra durumun daha da ağırlaştığını belirterek, “5-6 bin lira maaşla emekli edilen insanlar var. Her yıl ocak ayında yapılan bin–iki bin liralık artışlarla emekliler daha da yoksullaştırıldı” diye konuştu.

Yurdun dört bir yanında eylem yapan emekliler en düşük maaşın 40 bin TL olmasını istiyor. Muhalefet de komisyonda en düşük maaşın asgari ücret düzeyine çekilmesini teklif edecek.

650 milyar lira gerekiyor

Muhalefet partilerinin desteklediği maaş artışı talebine MHP Lideri Devlet Bahçeli’de yeşil ışık yakmış ve emekli aylıklarını “sefalet ücreti” olarak tanımlamıştı. Komisyonda muhalefetin önergelerine MHP de destek verirse ek bütçe ve bütçe kalemleri arasında kaynak transferi ile soruna çözüm bulunuyor. En düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkarmak için 650 milyar lira kaynak gerekiyor. Kaynak için de bu yıl vazgeçilecek Kurumlar Vergisi kalemi olan 768 milyar lira gösteriliyor.