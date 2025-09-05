Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki artan askeri varlığını gerekçe göstererek, ülke genelinde 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis birimi kuracağını duyurdu.

8 MİLYON KİŞİ SİLAH ALTINA GİRECEK

Dijital platform üzerinden milis gücüne katılımların devam ettiğini belirten Maduro, yaklaşık 4,5 milyon eğitimli kişiye ek olarak gönüllülerle bu sayının 8 milyonu geçebileceğini ifade etti.

Maduro, Venezuela’nın barışı koruyacağını ve dış tehditlere karşı savunacağını vurgulayarak, “Güney Amerika ve Karayipler’in barışını tehdit eden, halkların haklarına saldıran kuzeydeki aşırılıkçı akımlar ve Nazi eğilimleriyle karşı karşıyayız” dedi.

MADURO İÇİN 50 MİLYON DOLAR ORTAYA KOYULDU

Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ordunun daha etkin kullanılmasını emretmişti.ABD, Maduro’nun ‘Cartel de los Soles’ adlı uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün lideri olduğunu iddia ederek, 25 Temmuz’da bu örgütü ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist’ ilan etmişti.

8 Ağustos’ta ABD, Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesi için bilgi sağlayana verdiği ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarmıştı.

29 Ağustos’ta Trump’ın talimatıyla, Karayipler’e, Venezuela açıklarına bir denizaltı ve yedi savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu gönderilmişti.