Rap şarkıcısı Sefo, bu kez şarkılarıyla değil imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını beyaza yakın bir tona boyatan Sefo, sosyal medyada yüzlerce yorum aldı ve takipçilerini ikiye böldü.



TARTIŞMA YARATAN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Sefo'nun yeni tarzını kimileri beğenirken kimileri ise eski tarzını karizmatik bulduklarını belirtti.





YKS'YE DE BAŞVURDU

Ayrıca YKS sınavına başvurduğunu açıklayan Sefo, esprili bir paylaşım da bulundu.

Hayranları Sefo'nun hem müzik kariyerini hem de eğitim hayatına nasıl uyum sağlayacağını merak ediyor. Paylaşımları kısa sürede yoğun etkileşim alan Sefo tartışmada yarattı.

Sefo'nun saçlarına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde: