Mezarlığın alt bölümündeki arsaya, 5 yıl önce restoran adı altında gazino açıldı. Restoran ruhsatı verilerek gazino olarak işletilen yere AKP’li belediye tarafından izin verildiği belirtildi.

10 YIL AKP YÖNETTİ

Ekinözü ilçesini 10 yıl AKP’den Nursi Celeğen (2014-2019) ve Bilal Eker (2019-2024) yönetti. 2 yıl önce belediye seçimini AKP kaybetti ve CHP’li aday kazandı. AKP döneminde verilen izin, mahkeme kararıyla iptal edildi. İşletme sahiplerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda işletme ruhsatı aldıkları öğrenildi.

YANINA BUTİK OTEL

Şehitliğin hemen yanında bulunan pavyonu işleten kişiler, geçtiğimiz aylarda “Hero Otel” adı altında butik bir otel de yaptırdı. Sosyal medyada gazinonun “Mekanımızda çalışmak üzere solist ve konsomatris bayan çalışma arkadaşları aranıyor” ilanları bulunuyor. Ekinözü Kristal Gazinosu “Kahramanmaraş’taki tek mekan” diye bastırdığı aőşte “Çatlak Şanzel” isimli solist de sahne alıyor.