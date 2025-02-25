Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun Çorum’un Bayat ilçesindeki baba evi yürekleri sızlattı. 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Ocak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş, şehidin cenazesi önceki gün Çorum’da toprağa verilmişti.
Mustafa Uslu, şehit düşmeden önce ailesine yeni bir ev alma sözü vermişti. Şimdi bu söz şehidimizin vasiyeti oldu.
BAKANLIK İNŞA EDECEK
Kuzey Irak’ta şehit olan Mustafa Uslu’nun annesine ev sözü verdiği öğrenildi. Bayat ilçesindeki baba evi yürekleri sızlatan şehit Uslu’nun evinin yeniden yapılması için bakanlık devreye girdi. Bekar olan şehidin ailesinin Çukuröz köyündeki evi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden inşa edilecek.
Şehit babası Sadık Uslu
Yıkılacak diye taziyeleri evde kabul edemedi
Cenaze töreninde “Asker oğlum vatana helal olsun” diyerek gözyaşı döken şehit babası Sadık Uslu, evinin yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle taziyeleri kardeşinin evinde kabul etmek zorunda kaldı.
Mustafa Uslu 20 Şubat’ta hainlerle girdiği çatışmada şehit düştü.