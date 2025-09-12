İktidar, kamu özel işbirliği olarak hayata geçirilen şehir hastaneleri projeleri işletmecilerine kira ve hizmet bedeli olarak servet ödemeye devam ediyor. Bu projeleri fonlamak için iktidarın köprü ve otoyolları satma planını devre soktuğunu belirten CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılının ilk 8 ayı sonunda şehir hastaneleri için yapımcı firmalara 76 milyar 201 milyon TL ödendi. Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak diyen anlayış sadece şehir hastaneleri için 8 ayda 76 milyar 201 milyon TL ödedi. Yıl sonunda bu tutar 100 milyar TL’nin üzerinde olacak. Satacak bir şey kalmayınca gözlerini devlete ait köprülere diktiler.”

YANDAŞLARA YENİ KAYNAK

Mustafa Sarıgül, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi sadece yandaşlara yeni kaynak yaratmaktır. Buradan elde edilecek kaynak sadece 1 yılda yap işlet devret projelerindeki garantiler nedeni ile şirketlere ödenecek” dedi.

Sarıgül, satılmak istenen köprü ve otoyolların kârda olduğunu şu cümlelerle anlattı: “Bugüne kadar iktidar devlete ait kurumları satışa sunarken zarar ettiği gerekçesini öne sürüyordu.

Köprü ve otoyollardan her yıl bir önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde gelir elde etti. 2022 yılı itibarıyla FSM ve 15 Temmuz Köprüleri için geçiş ücretleri çift yönlü olarak alınmaya başlandı. Sadece bu iki köprüden 2023’te 988 milyon TL, 2024’te 2 milyar 879 milyon TL ve bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 697 milyon TL olmak üzere 2.5 yılda toplam 6 milyar 564 milyon TL Hazine kasasına girdi. Son 1.5 yılda 616 milyon aracın geçiş yaptığı otoyollardan 19 milyar 125 milyar TL gelir elde edildi. Bu projelerin işletmesinin şirketlere verilmesi durumunda geçiş ücretleri 2-3 kat artacak.”

Kış: Stratejik yatırımlar pazarlık konusu yapılamaz

Vatandaşların olduğu kadar siyasetçilerin de iktidarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve dokuz otoyolu kapsayan özelleştirme planına tepkisi sürüyor. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, her gün yüz binlerce aracın geçtiği köprülerin, milyarlarca lira harcanarak vatandaşın vergileriyle yapıldığını ifade etti. Kış, “Bugün bu yatırımları yandaş şirketlere ve yabancı fonlara satma hazırlığı, halkın geleceğini ipotek altına almaktır. Stratejik yatırımlar pazarlık konusu yapılamaz” ifadelerini kullandı.