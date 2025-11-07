Diyarbakır’da 9 yıldır tamamlanamayan ve 3 kez müteahhit değiştiren bin yataklı Şehir Hastanesi inşaatının bu yılın sonunda tamamlanacağı ileri sürülmüştü. Ancak yıl sonu yaklaşmasına rağmen inşaatın şu ana kadar yalnızca yüzde 58’i tamamlanabildi.

HASRET BÜYÜYOR

Yaklaşık 10 yıl önce yatırım programına alınan Şehir Hastanesi’nin ihalesi, 23 Ağustos 2021’de 1 milyar 93 milyon 312 bin TL bedelle Limak Holding’de kaldı. Sözleşme 2 Kasım 2021’de imzalandı. Hastanenin temeli kazıldıktan kısa süre sonra, inşaat maliyetlerinde yaşanan rekor artış nedeniyle şantiye dört ay sonra kapatıldı. Sağlık Bakanlığı, 23–29 Kasım 2022 tarihleri arasında ikinci kez ihaleye çıktı. Bu ihale, öncekinin yaklaşık üç katı bedelle, 3 milyar 924 milyon TL teklif veren ve iktidara yakınlığıyla bilinen Gürbağ İnşaat firmasında kaldı.

6 Şubat depremi sonrasında deprem konutlarının da ihalesini alan Gürbağ, iki yıl önce Şanlıurfa’daki sel felaketinde 17 kişinin hayatını kaybettiği Abide Kavşağı Viyadüğü ihalesinin de yüklenici firması olarak biliniyor. Diyarbakır Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk de şehir hastanesiyle ilgili şantiye alanında yapığı açıklamada, “İnşaat hızla devam ediyor. 1.5 yılda tamamlanacak” dedi.