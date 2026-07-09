Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Yağmur Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk anılarına götürdü. Ailesini ziyaret eden oyuncu, babaannesiyle birlikte bahçede geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.



Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren Yağmur Yüksel, şehirden uzaklaşarak ailesinin yanına gitti. Doğallığıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez babaannesiyle birlikte bahçeye girdi. Yüksel, babaannesiyle birlikte kiraz topladığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Samimi görüntüler kısa sürede takipçilerinin beğenisini kazanırken, çok sayıda yorum da aldı.







Kameralardan uzak günlük yaşamından kesitler paylaşan genç oyuncunun doğal halleri, sosyal medyada ilgi gördü. Babannesi genç oyuncuyu salıncakta salladı, o anlar, takipçileri tarafından "çocukluk günlerini hatırlattı" yorumlarıyla karşılandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.