“Çakallarla Dans” film serisinde canlandırdığı “Köfte Necmi” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Timur Acar, şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe yeni bir yaşam kurdu. Ünlü oyuncu, Bursa’nın İznik ilçesinde satın aldığı zeytinlikte ilk ürününü topladı.

1800 METREKARELİK ZEYTİNLİKTE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Oyunculuğun yanı sıra doğaya olan ilgisiyle de bilinen Timur Acar, İznik’in Aydınlar Mahallesi’nde 1800 metrekarelik bir zeytinlik satın aldı. Tarıma yönelen Acar, yeni hayatının ilk meyvesini aldı ve zeytinliğinde gerçekleştirdiği ilk hasadı sosyal medya hesabından duyurdu.

"KİMSE GÖRMEDEN" PAYLAŞTI, İLGİ ODAĞI OLDU

Acar, hasat anlarına dair kareleri Instagram hesabından “Kimse görmeden” notuyla paylaştı. Doğayla baş başa geçirdiği o anlar kısa sürede takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.