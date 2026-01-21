Yandaş firmalara oluk oluk paraların akıtıldığı şehir hastaneleri emekliden esirgenen kamu kaynaklarını öğüten canavara dönüştü. Müteahhitlerin yapıp işlettiği 28 bin yataklı 18 şehir hastanesine 9 yılda 428 milyar lira kira ve hizmet bedeli ödendi.

101 BİN YATAK GİTTİ

Bu parayla devlet kendi hastanesini kendisi yapsa 130 bin yataklı 260 hastanemiz olacaktı. Üstelik 16 yıl daha hastane kirası ve hizmet bedeli ödenmeyecek, bu para emeklilere, dar gelirlilere aktarılabilecekti.

CHP 27. Dönem Milletvekili Dr. Fikret Şahin, 2026 yatırım programındaki veriler üzerinden şehir hastanelerinde yaşanan vurgunun boyutlarını hesapladı. 2017-2026 arasında 28 bin 430 yataklı 18 şehir hastanesinin müteahhidine kira ve hizmet bedeli olarak 428.5 milyar lira para aktarıldı.

Fikret Şahin

Şehir hastanelerinin yatak başına devlete maliyeti 15 milyon 71 bin lira oldu. Yatırım programına göre devlet, kendi yaptırdığı hastaneleri ise yatak başına 3 milyon 297 bin liraya mal ediyor.

Şahin, “Devlet müteahhitlere şehir hastanesi yaptırıp işlettirmek yerine bu hastaneleri kendi imkanlarıyla yaptırmış olsaydı bugün halkın kullanımına açabileceği 500’er yataklı toplamda 129 bin 953 yatağı olan 260 hastanesi olacaktı. 101 bin 523 yataklı 203 hastanenin parası boşu boşuna müteahhitlerin cebine aktı” dedi. Şahin, şehir hastanelerine bu yıl ödenecek 136.1 milyar liranın 3 Dışişleri Bakanlığı, 2 Turizm Bakanlığı bütçesine karşılık geldiğini belirtirken, 18 şehir hastanesinden 16’sının 5 şirketin elinde olduğuna dikkat çekti.

10 milyarla 73 milyar kazanacaklar

Dr. Şahin, müteahhitlerin sadece 10.2 milyar dolara mal ettikleri 18 şehir hastanesinden 25 yıllık kiralama sayesinde 73 milyar dolar para kazanacaklarını hesapladı. Müteahhitlere bu yıl kira ve hizmet bedeli olarak 136.2 milyar lira ödeneceğine işaret eden Şahin, bu paranın 2025 ortalama dolar kuruyla 2.9 milyar dolara karşılık geldiğini, dolayısıyla 25 yıllık kazancın 73 milyar doları aşacağını ortaya koydu. Şahin, 3.5 yıllık kira ve hizmet bedeliyle yapılabilecek hastaneler için müteahhitlere 21.5 yıl boşuna para ödeneceğini söyledi.