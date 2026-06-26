

Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, Fransa’nın başkenti Paris’te olağanüstü önlemlerin alınmasına neden oldu. Kent yönetimi, sağlık sistemine binen yükü azaltmak amacıyla kamuya açık alanlarda alkol tüketimini geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Yetkililer, son günlerde sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarında ciddi artış yaşandığını belirtti. Paris’te termometreler 40,9 dereceyi göstererek haziran ayı için yeni bir sıcaklık rekoruna ulaştı. Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, sağlık kuruluşlarının yoğun baskı altında olduğunu vurgulayarak, yeni tedbirlerin zorunlu hale geldiğini söyledi.

ALKOL SATIŞI VE TÜKETİMİNE GEÇİCİ YASAK

Karar kapsamında, 26 Haziran Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanacak. Uygulama hafta sonu boyunca belirlenen saatlerde devam edecek. Ancak restoran ve kafelerin açık oturma alanlarında yapılan tüketimler yasaktan muaf tutulacak.

Bunun yanı sıra, akşam saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar alkollü içeceklerin paket servis şeklinde satışı da durdurulacak.

ŞEHİRDE EK TEDBİRLER DEVREDE

Sıcak hava dalgasına karşı alınan önlemler yalnızca alkol kısıtlamasıyla sınırlı kalmadı. Çok sayıda okul geçici olarak kapatılırken, vatandaşların serinleyebilmesi için bazı parkların 24 saat açık kalmasına karar verildi. Ayrıca, Paris’in en önemli turistik noktalarından Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi’nin ziyaret saatleri de kısaltıldı.

KALP DURMASI VE BOĞULMA VAKALARINDA ARTIŞ

Fransa Sağlık Bakanlığı, özellikle gençler arasında sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını açıkladı. Paris ambulans ekiplerinin son 24 saatte normal dönemlere göre dört kat daha fazla kalp durması vakasına müdahale ettiği bildirildi.

Öte yandan, Fransa Spor ve Gençlik Bakanlığı verilerine göre sıcak hava dalgasının başlamasından bu yana ülke genelinde en az 55 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Yetkililer, serinlemek amacıyla tehlikeli su alanlarına girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.