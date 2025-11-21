İstanbul'da bir muhasebe firmasında çalışan Esma Nur (25) ile iş makinesi operatörlüğü yapan eşi Harun Sarıaydın (29), üç yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Megakentin koşturmacasından ve stresinden uzaklaşmak isteyen genç çift, memleketleri Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Erköy'e dönmeye karar verdi.

Köye yerleşen çift, çiftçi desteklerinden yararlanarak 5 büyükbaş hayvan satın aldı.

Zamanla hayvan sayısı 40'a ulaşan Sarıaydın çifti, ailelerine ait araziye mandıra kurdu.

Hem besicilik yaptıklarını hem de süt ürünlerini ilçe pazarlarında satışa sunduklarını belirten Esma, "Kendi işimi yaparken özgür hissediyorum" dedi.

Harun Sarıaydın ise, "İyi ki eşimin önerisini dinleyip köye dönmüşüz" diye konuştu.