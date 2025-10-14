2014 yılında hizmete alınan İstanbul-Ankara arasındaki yüksek hızlı demiryolu projesinin ardından İstanbul ve Ankara arasında sefer yürüten otobüslere yönelik talep günden güne azalırken, otobüs firmaları müşterilerin ilgisini çekebilecek alternatif yollar geliştirmeyi sürdürüyor.



Geçtiğimiz yıl çok sayıda firmanın ortaklaşa aldığı karar ile Türkiye'nin en fazla tercih edilen seyahat rotalarından İstanbul-İzmir seferlerini ekspress hale getiren firmalar, müşterilerin memnun kaldığı uygulamayı genişletme kararı aldı.

OTOBÜSLER O ŞEHİRLERDE DURMAYACAK



Bu kapsamda bazı firmalar, kasım ayı itibarıyla uygulayacakları ekspress servislerde İstanbul-Ankara otobüslerinde de kesintisiz hizmet vermeye başlayacak.



Halihazırda Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda mola veren otobüsler, doğrudan İstanbul ve Ankara arasında ulaşım sağlayan yolcuların vakit kaybetmesine neden olmakta. Firmaların hayata geçireceği uygulamada seferler, normal ve ekspress olarak ikiye ayrılacak.







İstanbul ve Ankara yönünde yürürlükte olan kontenjanların bu kapsamda ikiye ayrılması ve seferlerin yaklaşık yarısının ekspress olarak hayata geçirilmesi planlanmakta.



Uygulama ilk aşamada yalnızca birkaç otobüs firması tarafından yürütülecek.