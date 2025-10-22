Vicdanları yaralayan olay Sivas’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre; dün akşam Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsü şoförü aralarında şehit babası K.D.K’nin de bulunduğu yolcuları duraktan almandan ayrıldı. 1 saat sonra yeniden durağa gelen şoföre yolcuların tepki göstermesi üzerine ortalık karıştı.

Yolcuların üzerine yürüyen otobüs şoförü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binmeye çalışan şehit babası K.D.K’ye “dilenci” diyerek hakaret etti. Hızını alamayan şoför şehit babasını darp etmeye de kalktı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepkiler üzerine özel halk otobüsünün iş akdinin sonlandırıldığı ve idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

ŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİ’NDEN TEPKİ

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, özel halk otobüsünde bir şehit babasına yapılan hakaret ve saldırı girişimine yaptığı yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi. Başkan Fatih Deveci, olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu ahlaksız ve saygısız davranışı şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir. Bugüne kadar benzer mağduriyetlere sabırla yaklaşmış olsak da, bu olay bardağı taşırmıştır. Hiç kimse şehitlerimizin emanetlerini rencide edemez, aşağılayamaz, hor göremez. Böyle bir davranışta bulunan herkes, karşısında yalnızca bir derneği değil, bütün bir milletin vicdanını bulacaktır.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ HER ZAMAN BAŞ TACIMIZDIR'

Konuyla ilgili Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün akşam saatlerinde ilimizde hizmet veren bir özel halk otobüsünde, aziz şehidimizin kıymetli babası K.D.K.’ya yönelik gerçekleşen saygısız ve kabul edilemez davranışı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sivas Belediyesi olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyor, şehit ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır.”