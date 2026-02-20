2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanan Yiğitbaşı, 18 Mart 2025’te düzenlenen “18 Mart Şehitleri Anma Günü” iftar programında yaşanan olaylarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Valiliğin şehit aileleri için organize ettiği programa MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katılmıştı. Program sırasında, 2016 yılında Bingöl’de EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye’nin babası Süleyman Üye, Taytak’a tepki göstermişti.

“OĞLUM DAĞLARDA ŞEHİT OLDU”

Şehit babası Süleyman Üye, Taytak’ın daha önce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için “sayın” ifadesini kullandığını hatırlatarak sert sözlerle tepki göstermiş, MHP’nin başlattığı yeni İmralı sürecine karşı çıktığını dile getirmişti.

Üye, “Bingöl’ün dağlarında şehit oldu benim oğlum, hakkımı helal etmiyorum” diyerek salonda tepkisini dile getirmişti.

KORUMALAR MÜDAHALE ETMİŞTİ

Tepkilerin sürmesi üzerine, dönemin Valisi Yiğitbaşı’nın korumaları müdahalede bulunmuştu. Şehit babasının ve bazı ailelerin tartaklandığı iddiaları kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Süleyman Üye, müdahale sonrası, “Bugün devlet MHP'nin vekiline korumalık yaptı, biz bunu haykırmak için geldik. Sayın Vali, valiliğini yap” ifadelerini kullanmıştı. Bazı şehit aileleri de Üye’ye destek vererek salonu terk etmişti.

VALİLİK DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA KARAR VERMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından ‘Türkiye’nin başörtülü ilk kadın valisi” olarak bilinen Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yakın korumaları hakkında şehit ailesi suç duyurusunda bulunmuştu. Afyonkarahisar Valiliği, ailenin şikâyeti üzerine yapılan araştırma sonucunda polis memurunun isnat edilen suçları işlemediği gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdiği ortaya çıkmıştı.