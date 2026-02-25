Balıkesir'de gece saatlerinde havalanan savaş uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Şehidin ailesinin ve silah arkadaşlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.
10 YAŞINDAKİ NİL'İN EN ACI GÜNÜ
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan saat 00.50'de havalandıktan hemen sonra uçağının düşmesiyle şehit olan Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir'e getirildi. Kahraman pilot için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve küçük kızı Nil, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği o anlar, törene katılan herkesi derinden sarstı.
ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN MESLEKTE ŞEHİT DÜŞTÜ
Şehribani ve Yusuf Bolat çiftinin yedi çocuğundan biri olan İbrahim Bolat'ın şehadet haberi, Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi'ndeki baba evini yasa boğdu. Sokaklar Türk bayraklarıyla donatılırken, Bolat ailesinin daha önce de bir erkek çocuklarını kaybettikleri öğrenildi.
Mahalle sakinleri adına konuşan Evka-2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, şehidin çocukluğunu çok iyi bildiklerini vurguladı. Özdemir, "Küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Bu onun en büyük hayaliydi" sözleriyle ailenin acısını paylaştı.
Düzenlenen resmi törenin ardından kahraman pilot, gözyaşları arasında Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.