Türkiye, Azerbaycan'dan dönüşte Gürcistan'da düşen Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerine ağlarken şehit cenazesinden skandal bir video gündeme geldi.

Muğla’da şehit Emrah Kuran için düzenlenen cenaze töreninde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı.

Tören sırasında bazı protokol üyelerinden eski milletvekili AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve CHP Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un kendi aralarında gülüşmesi, hem alanda bulunanların hem de görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti.