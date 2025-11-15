Yerel medyadan Abdullah Yalçın’ın haberine göre, cami minaresine asılan Atatürk resimli bayrağın kısa süre içinde minareden alındığı ve yerine sade Türk bayrağı çekildiği görülüyor. Bu anlara ait video sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum aldı.

Paylaşımlar altında, olayla ilgili görüşler ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar, “Bunu oraya asan provokatör hesap vermeli” diyerek bayrağın ilk hâliyle asılmasını eleştirirken, bazıları da Atatürk portresi taşıyan bayrağın indirilmesine tepki gösterdi. Yorum yapan vatandaşlardan kimileri, “O minarede o bayrak Atatürk sayesinde dalgalanıyor” ifadelerini kullanırken, diğerleri “Bayrak üzerinde figür ve sembol olmaması gerekir, olay provokasyona açık” değerlendirmesinde bulundu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin yarattığı tartışmanın sürmeye devam ettiği belirtildi.