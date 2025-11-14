Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen “C130” tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşlarının Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından şehitler, Mürted Hava Üssü’nde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanmak üzere yola çıktı.

KONYA, ŞEHİT AHMET YASİR KUYUCU’YU UĞURLAYACAK

Kazada şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun cenazesi memleketi Konya’ya gönderildi. Kuyucu, cuma namazına müteakip Musalla Mezarlığı Namazgâhı’nda kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GERİYE ACI DOLU HİKÂYELER KALDI

Askerî kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden geriye yürek burkan hikâyeler kaldı. Bunlardan biri de Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma oldu.

ŞEHİT KUYUCU’NUN SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Şehit olmadan saatler önce kız kardeşiyle mesajlaşan Kuyucu’nun, kardeşinin “Ağabeyim, iyi misin?” sorusuna, “İyiyim gardaşım, hayırdır? Rüyanda mı gördün?” diye yanıt verdiği öğrenildi.

Kuyucu’nun kız kardeşi, gördüğü rüyayı şu sözlerle anlattı:

“Evet, rüyamda gördüm seni. Çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum.”

Bunun üzerine şehit Kuyucu’nun verdiği yanıt ise yürek burktu:

“Hayırlara gelsin gardaşım. Keşke olsa öyle ama nerede… Üzülme gardaşım.”