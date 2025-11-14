Bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatının kesildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonrası uçağın enkazına ulaşıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

YÜREK YAKAN DETAY

Hırvatistan'daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar'la ilgili yeni bir detay ise acıyı ikiye katladı. Şehit pilotun daha önce de uçak kazası geçirdiği ortaya çıktı. Bahar'ın 29 Ağustos tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralandığı belirtildi.