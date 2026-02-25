Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16, kalkıştan çok kısa bir süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İlk incelemede pilotun arıza bildirimi yapmadığı anlaşıldı. İlk saptamalarda pilotun vertigo olduğu ve yukarıya tırmandığını zannederek yere doğru çakıldığı öne sürülüyor. Sözcü TV'ye bağlanan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise vertigo olduğunu düşünmediğini söyleyerek 'hava açık o yüzden ışıkları görmesi mümkün. Hemen vertigo demek doğru değil' dedi.

ENKAZ ÇEVREYE SAÇILDI

Uçak, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Karesi mevkisinde yol kenarına düştü. Enkaz geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede pilotun şehit olduğu belirlendi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, 00.56’dan itibaren uçakla telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini, başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini ve enkaza ulaşıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası belirlenecektir” denildi.

ENKAZDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Bakanlığın açıklamasının ardından kaza yerinden ilk görüntüler paylaşıldı.

Otoyol çevresinde kaydedilen görüntülerde, uçağa ait parçaların geniş bir alana dağıldığı görüldü.