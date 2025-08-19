Tunceli’de 2024’te atış eğitimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Yiğit Can Yiğit’in babası Mehmet Yiğit, kendilerini “polis ve savcı” olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü.

Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Yiğit’i telefonla arayan şüpheliler, “Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ’cülerin eline geçti. Vatanı FETÖ’cülere mi bırakacağız?” diyerek baba Yiğit’i korkuttu. Dolandırıcılar, para göndermesi halinde eşinin kurtulacağını söyledi.

Bunun üzerine Yiğit, hesabında şehit oğlunun tazminatı da bulunan 1 milyon 200 bin lirayı şüphelilerin verdiği hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Yiğit, polise başvurdu.

Şehit Yiğit Can Yiğit

Adana Emniyeti’nin çalışmasıyla kimlikleri belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Yiğit

Öte yandan dolandırıcıların aldığı 1 milyon 200 bin liraya henüz ulaşılamadığı öğrenildi.