Yılbaşı etkinlikleri öncesinde Türkiye'nin birçok noktasında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü IŞİD'e yönelik hücre evlerine peş peşe baskınlar düzenlenirken, Yalova'da teröristlerin kaldığı konuta yaklaşan güvenlik güçlerine ateş açılmıştı.



8 saate yakan süren çatışmalarda 6 terörist ölü olarak ele geçirilirken, çatışmalarda evdeki çocuk ve kadınlara zarar vermemek için itidalli davranan 3 polis memuru ise şehit olmuştu.



VALİ DEĞİŞTİ, YARDIM KAMPANYASI BAŞLADI



Söz konusu olayın Türkiye'de derin bir yasa neden olmasından çok kısa bir süre sonra yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Yalova Valisi Hülya Kaya merkeze çekilirken, yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.



Valilikte göreve başlayan yeni yönetimin, hayatını kaybeden 3 şehit polisin ailelerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatması ise sosyal medyayı ikiye böldü.

IBAN PAYLAŞTILAR, TEPKİ GÖRDÜLER



Başlatılan yardım kampanyasına katılan ve destek verenlerin yanı sıra, çok sayıda kullanıcı devletin şehit ailelerine eksiksiz şekilde sahip çıkması ve yardım etmesi gerektiğini belirterek, "Yine mi halkla IBAN paylaşıyorsunuz. Devletimiz şehitlerimizin ailelerine dört dörtlük sahip çıkamıyor mu?" yorumunda bulundu.



İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne gönderilen Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı imzalı yazıda "İlimizde 29.12.2025 tarihinde terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Yasin KOÇYİĞİT ve Turgut KÜLÜNK'ün geride kalan eş ve çocuklarına maddi destek sağlamak amacıyla; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde Türkiye genelinde üç (3) ay süreyle, bankada hesap açmak suretiyle nakdi yardım toplamak amacıyla Hayriye IŞIK, Hüseyin ŞANLI ve Fatma AKTOPRAK MAPTAN'dan oluşturulan sorumlu kurul üyelerine Valilik Makamının 06.01.2026 tarih ve 53157 sayılı olurları ile yardım toplama yetkisi verilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.



