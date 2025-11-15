Türkiye, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken TSK'ya ait C-130 kargo tip askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 askerine ağlarken törenlerden ve taziyelerden de skandal videolar peş peşe geldi.

Muğla’da şehit Emrah Kuran düzenlenen tören protokolde yer alan AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve CHP Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un kendi aralarında gülüşmesi tepkilere neden olurken bir videoda Konya'daki taziyeden geldi.

Dün son yolculuğuna uğurlanan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı. Kuyucu'nun taziyesinin olduğu mahallede düğün yapılması tepkilere neden oldu.

Şikayet üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, düğün alanına gelerek düğünü durdurdu.