Azerbaycan'dan havalanarak Türkiye'ye doğru yol almakta olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü; uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.

Şehit haberinden sonra Milli Yas ilan edilmesi için sosyal medyada büyük bir kampanya başlatılsa da şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek üç gün milli yas ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Düşen uçakta şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesine Büyükçekmece'de taziye ziyaretinde bulunan Özel, "Türkiye büyük bir yastadır. Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları yazdı:

"Gürcistan’da düşen askeri uçağımızda şehit olan kahramanlarımızdan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acılı ailesine Büyükçekmece’de taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye büyük bir yastadır. Sayın Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum."