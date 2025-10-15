MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları atılmasına tepki gösterdi. Bahçeli, “TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız” diye konuştu.

SORUMLU DİL KULLANIN

Bahçeli DEM’li Gülistan Koçyiğit’in şehitler için “gencecik cesetler” demesine de tepki gösterdi “Herkesi ve özellikle muhatapları sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyorum. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru değildir. Şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız” dedi.

KURUCU ÖNDER ESAS

Süreç ile ilgili Bahçeli, “Komisyon istişarelerin sonuna yaklaşmaktadır. Mazisi 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü elbette beklemiyoruz.

27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin (Abdullah Öcalan) 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan, akıllı insan demektir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin dünkü grupta ceketine taktığı rozet ve parmağındaki yüzük dikkat çekti. Safir taşlarla süslü rozette Fettahoğulları mührünün yer aldı öğrenildi. Bahçeli, Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen sülalesine mensup. Yüzükte ise Allah’ın isimlerinden de olan “El-Fettah” ve “Ya-Şafi” yazısı bulunuyor.

İktidarın kapatma kararını eleştirdi: Askeri hastanelerin açılması sevaptır

Bahçeli konuşmasında 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri hastaneler için de mesaj verdi. Bahçeli “MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır. Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum” dedi.

KOL KIRILSIN YEN İÇİNDE KALSIN

MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in yurt dışında başlattığı mitinglere tepki gösterdi, “Özgür Bey’in yolu yol değildir. CHP yanlış rotadadır. CHP’nin başındaki zat histeri krizine tutulmuştur. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. İstiyoruz ki, kol kırılsın yen içinde kalsın. İstiyoruz ki, geçmişten tevarüs ettiğimiz yaraları saralım ve şifa dağıtalım. Kardeşçe ve huzur içinde yaşayalım” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NA TEPKİ

Bahçeli, İmamoğlu’nun Nobel kutlama mesajına da tepki gösterdi “İşte CHP budur. Aziz Atatürk’ün kemikleri sızlamaktadır. CHP’de eksen kaymış, erdem kaybolmuş, Türkiye’ye ve Türk milletine muhalefet eden yabancı beslemesi bir anlayış maalesef yuvalanmıştır” dedi.

Cemevi, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Bahçeli’nin bağışladığı araziye yapıldı.

Alevi açılımı yaparak noktayı koydu: Cemevi, ibadethane olarak tescil edilsin

Bahçeli “Alevi açılımı” yaptı, cemevlerinin ibadethane olması yolundaki engellerin kaldırılmasını istedi. Bahçeli, “Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi-İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır, her sorunu bizim sorunumuzdur. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir” dedi. Bahçeli “Dünyanın en büyük cemevi Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, milli birlik ve beraberliğimizin nişaneleri arasında yer alacaktır. Ehli Beyt’in aydınlık meşalesi orada yanacak, yürekleri ısıtan manevi mesajları oradan yankılanacaktır” diye konuştu.